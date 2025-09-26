Paolo Rossi porta in scena “Stand Up Classic” a Taranto, tra classici reinventati e le maschere di Giancarlo Santelli

ph_Laila Pozzo

TARANTO – Omero, Orazio e Shakespeare riletti in chiave contemporanea con ironia, provocazione e stand-up comedy. È la sfida di, protagonista di Stand Up Classic, in programma sabato 27 settembre alle 21 al Teatro Fusco, nell’ambito deldiretto da Massimo Cimaglia.

Lo spettacolo reinventa i grandi autori del passato con un linguaggio libero e attuale, capace di intrecciare testi immortali e riflessioni sul presente. Rossi, accompagnato dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila, guida il pubblico in un viaggio ironico e sorprendente tra letteratura, teatro e comicità.

La mostra “L’arte delle maschere”

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, il festival si intreccia con il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA). Sabato 27 e domenica 28 settembre, nello spazio adiacente alla Sala Incontri, sarà visitabile la mostra L’arte delle maschere. Dalla scena al museo (e viceversa).

L’esposizione mette in dialogo le maschere antiche in terracotta della commedia greca e romana, provenienti dal MArTA, con le creazioni del grande artigiano pugliese Giancarlo Santelli, maestro mascheraio di Santeramo in Colle, che collaborò con Eduardo De Filippo, Giorgio Strehler, Dario Fo, Massimo Troisi e Franco Zeffirelli.

L’inaugurazione, sabato alle 18.30, sarà accompagnata da una lezione di Carlo Boso, allievo di Strehler e tra i massimi custodi della Commedia dell’Arte.

Il festival e le nuove generazioni

Il Taras Teatro Festival si svolge intorno al tema “L’ombra della guerra” e propone un cartellone che unisce teatro classico e linguaggi contemporanei. Dopo la mostra, il 28 e 29 settembre all’Auditorium TaTÀ andrà in scena, in prima nazionale, La pace di Aristofane, produzione Terra Magica Arte e Cultura con i partecipanti alla residenza artistica della sezione Future Stage speciale under 35.

Biglietti e informazioni