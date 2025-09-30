ATP Tokyo, finale Fritz-Alcaraz: lo spagnolo batte Ruud e centra la prima finale in Giappone

FRANCESCO LOIACONOSarannoa contendersi il titolo dell’sul cemento giapponese.

Nella prima semifinale il tennista americano Taylor Fritz ha superato il connazionale Jenson Brooksby con un netto 6-4 6-3, conquistando così l’accesso alla finale.

Più combattuta la seconda semifinale, che ha visto lo spagnolo Carlos Alcaraz imporsi in rimonta su Casper Ruud con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti di battaglia. Nel primo set Ruud, preciso al servizio, ha avuto la meglio sullo spagnolo. Nel secondo Alcaraz ha ribaltato l’inerzia con pallonetti e lungolinea vincenti. Nel terzo parziale l’equilibrio è durato fino al 4-4, poi il numero due del mondo ha trovato lo strappo decisivo grazie al rovescio e alla potenza da fondo campo.

Per Alcaraz si tratta della prima storica finale a Tokyo, la decima della sua stagione, arricchita già da 66 vittorie nel 2025.