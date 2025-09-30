Salento, maxi-operazione dei Carabinieri contro la criminalità organizzata: oltre 110 militari in azione

LECCEÈ scattata all’alba una vasta operazione deicontro la criminalità organizzata nel Salento. I blitz si stanno concentrando nei Comuni di, con l’impiego di oltre

I provvedimenti restrittivi, richiesti dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda), riguardano persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, ricettazione, detenzione abusiva di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’operazione, che ha mobilitato reparti speciali e unità territoriali, rappresenta un nuovo duro colpo agli interessi criminali nella zona sud della provincia di Lecce. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.