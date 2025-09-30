Serie C, il Foggia sconfitto 2-1 dal Picerno: decide Energe
FRANCESCO LOIACONO – Sconfitta amara per il Foggia, battuto 2-1 dal Picerno allo stadio Curcio nella settima giornata di andata del girone C di Serie C.
La partita si apre con i lucani subito pericolosi: al 1’ Abreu sfiora il gol, mentre al 6’ Frison non riesce a schiacciare in rete di testa. Al 13’ è il Foggia a farsi vivo con Garofalo, vicino al vantaggio. Al 20’ il Picerno sblocca la gara con Esposito, che insacca di destro. I pugliesi provano a reagire e al 36’ Fossati sfiora il pareggio.
Nella ripresa al’ 8’ Bocic per i padroni di casa non concretizza una buona occasione. Due minuti dopo il Foggia trova il pari con Oliva, bravo a battere il portiere avversario con un sinistro su assist di Sylla. Al 21’ Abreu spreca un’altra opportunità, ma al 34’ il Picerno torna avanti con Energe, autore di una splendida girata al volo su cross di Esposito.
Nei minuti di recupero, al 98’, i lucani restano in dieci per l’espulsione di Pugliese (fallo su Bevilacqua), ma il risultato non cambia.
Con questa sconfitta il Foggia resta fermo a quota 6 punti in classifica, al quattordicesimo posto insieme al Sorrento. Nel prossimo turno, valido per l’ottava giornata, i rossoneri affronteranno l’Atalanta Under 23 sabato 4 ottobre alle ore 14.30 a Caravaggio (provincia di Bergamo).