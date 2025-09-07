Auto si ribalta sulla Statale 16 a Polignano: padre e figlia illesi

POLIGNANO A MARE - Paura questa mattina sulla, all’altezza dello svincolo di, in direzione sud verso Brindisi, dove un’auto si è ribaltata.

A bordo del veicolo c’erano un padre e la figlia, che per fortuna sono rimasti miracolosamente illesi, riportando solo lievi ferite medicate sul posto dai medici del 118. Non sono stati coinvolti altri mezzi nell’incidente.

Per i soccorsi e i rilievi sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, mentre l’auto è andata praticamente distrutta.