Banana Moon: Rrari Dal Tacco a Bari per incontrare i fan
Matteo Sardella (in arte Rrari Dal Tacco) è nato a Monopoli, in Puglia, nel 1999. Avvicinatosi alla musica sin da adolescente, ha debuttato ufficialmente nel 2022 con l’etichetta Underdog Music, pubblicando i primi singoli “Profondo Sud” e “Sexy Jersey”. Sin da subito si è distinto per uno stile crudo, diretto e senza filtri, che riflette le radici del Sud Italia e una visione autentica della realtà.
L’anno dopo Rrari ha pubblicato nuovi singoli e ha collaborato con artisti come Kid Yugi e Young Hash, consolidando il suo posto nel panorama urban italiano. Nel 2024 il singolo “Caffè Amaro” è diventato una street hit totalizzando oltre 43 milioni di stream e piazzandosi nella Top 30 di Spotify Italia. Sempre in quell’anno Rrari ha partecipato alla posse track 1234 Posse dell’album “No regular music” di Sadturs e Kid, dove ha sfoggiato una strofa interamente in dialetto pugliese. A gennaio del 2025 ha pubblicato “Bianca” con Kid Yugi, brano banger trap che ha scalato la vetta della classica Spotify in meno di 24 ore ed è diventato virale su TikTok.
Durante l’evento barese, ideato, sarà presente Vincent Dacquin, artista francese noto per la sua tecnica graffiti, che personalizzerà live capi della collezione. La giornata sarà inoltre accompagnata da dj-set e free drink offerti da La Gintoneria Bari.
L’ingresso sarà dedicato a 300 persone. Per accedere occorrerà acquistare un qualsiasi articolo del brand Project X Paris da Banana Moon o online sul sito bananabenz.it, con la quale si riceverà un braccialetto che darà la possibilità di incontrare il rapper.
Banana Moon 1978 – Corso Cavour, 45 – Bari
Infoline: 0805232671
Inizio evento: 17.00
