Bari accoglie “Bel espoir”, la nave scuola di pace

BARI – Ha fatto tappa a Bari “Bel espoir”, la prima nave scuola di pace, accolta con entusiasmo dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto in collaborazione con il Comune e il Municipio Uno. L’iniziativa mira a invitare tutti a riflettere sull’importanza del “fare pace” e della convivenza tra popoli e culture diverse.

Dallo scorso marzo, 200 giovani di diverse nazionalità, culture e religioni stanno attraversando le cinque sponde del Mediterraneo con l’obiettivo di rendere il mare un simbolo di incontro e dialogo. Durante la sosta barese, denominata “La bella speranza”, i partecipanti hanno preso parte a panel informativi, laboratori e a una video-mostra che ripercorre i momenti più significativi delle due visite di Papa Francesco a Bari, sottolineando la vocazione della città all’accoglienza e alla multiculturalità.

La nave ripartirà da Bari sabato, ultima tappa del viaggio iniziato a Barcellona e che si concluderà il 26 ottobre a Marsiglia.