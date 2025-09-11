Ugento: 38enne accoltella il padre durante una lite, poi fugge

UGENTO – Momenti di paura ieri a Ugento, dove un uomo di 38 anni ha accoltellato il proprio padre, un 61enne, durante un acceso litigio. Subito dopo l’aggressione, il figlio si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite sarebbe scaturita dalle continue richieste di denaro del figlio, finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Tricase, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso e i militari stanno setacciando la zona per rintracciare il 38enne, che rischia accuse gravi per tentato omicidio e lesioni personali.

I carabinieri invitano chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine per contribuire alle ricerche.