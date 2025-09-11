Uccisa a Charlotte: 23enne ucraina trovata morta su un treno

CHARLOTTE – Iryna Zarutska, 23 anni, rifugiata ucraina negli Stati Uniti per sfuggire alla guerra, è stata brutalmente uccisa a coltellate da un senzatetto di 34 anni, Decarlos Brown, all’interno di un vagone del treno a Charlotte.

L’omicidio è avvenuto circa due settimane fa, ma le autorità del Charlotte Area Transit System hanno reso pubbliche solo nel weekend le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel filmato si vede Zarutska salire sul treno, sedersi e poi essere colpita alle spalle senza alcuna interazione con l’aggressore. Dopo l’attacco, Brown si allontana all’interno del convoglio e poi viene fermato dalla polizia alla prima fermata utile.

Brown, già arrestato più volte in passato per furto aggravato, rapina a mano armata e minacce, è accusato di omicidio di primo grado. In carcere si è avvalso della facoltà di non rispondere e al momento il movente rimane sconosciuto.