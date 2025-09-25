Bari accoglie Inad Theater con Jabra: prima regionale all’Arena Airiciclotteri per “Le Due Bari 2025”

BARI – Arriva dalla Palestina la compagnia, che giovedì 25 settembre alle ore 21 debutta a Bari con la, all’, nell’ambito della rassegna “Unite gli estremi e troverete il vero centro” ideata daper il cartellone di, promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture.

Un appuntamento atteso e rinviato a lungo per difficoltà legate ai visti degli artisti, che oggi diventa realtà: l’arte come strumento di unione, dialogo e resistenza, trasformando la scena in un luogo di incontro e riflessione.

Le voci istituzionali

«Accogliere la prima regionale di Jabra è un’occasione unica per entrare in contatto con un teatro che racconta storie di memoria, resistenza e umanità», sottolinea Paola Romano, Assessora alle Culture del Comune di Bari. «La partecipazione di Inad Theater conferma il ruolo di Bari come laboratorio di accoglienza, dialogo e scambio culturale».

«In un tempo in cui il mondo sembra dividersi sempre più, l’arte resta il linguaggio che unisce e crea ponti», afferma Elisa Barucchieri, fondatrice e direttrice di ResExtensa. «Siamo orgogliosi di accogliere Inad Theater e di condividere con il pubblico barese un’esperienza di arte e umanità».

Lo spettacolo

Diretto da Emil Saba e interpretato da Khalid Massou, Jabra è un monologo intenso che racconta l’evoluzione di un bambino tra i cinque e i dodici anni, sospeso tra realtà e immaginazione nelle strade di Betlemme e Gerusalemme. Riconosciuto nei principali festival internazionali, lo spettacolo riflette sull’infanzia come mosaico di memoria, sogno e poesia.

Ospite speciale della serata sarà Nabil Salameh, cantautore e voce simbolo del Mediterraneo.

Lo spettacolo sarà tradotto in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Inad Theater

Fondato nel 1987 a Beit Jala, in Cisgiordania, Inad Theater è una ONG culturale riconosciuta ufficialmente in Palestina. Nato dall’esperienza di giovani teatranti indipendenti, il gruppo ha trasformato il teatro in uno strumento rivoluzionario contro il colonialismo e in un mezzo di consapevolezza collettiva. Negli anni ha prodotto decine di spettacoli e partecipato a tournée e festival internazionali, affermandosi come voce centrale del teatro palestinese contemporaneo.