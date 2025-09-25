Bari corre in pigiama per i bambini oncologici: il 26 settembre la “Pigiama Run 2025” al Parco 2 Giugno
BARI – Tornano sport e solidarietà con la Pigiama Run 2025, in programma venerdì 26 settembre dalle ore 17 al Parco 2 Giugno. L’iniziativa, promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori della Città Metropolitana di Bari, mira quest’anno a superare i mille partecipanti della scorsa edizione, per essere sempre più vicina ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie.
La corsa-camminata, non competitiva e aperta a tutti, si svolgerà in contemporanea in oltre 30 città italiane (in Puglia anche a Taranto) e vedrà i partecipanti correre o camminare in pigiama, simbolo di solidarietà con i piccoli pazienti oncologici che lottano nei letti di ospedale.
Un obiettivo concreto: nuova sala d’attesa all’ospedale pediatrico
Il ricavato dell’edizione barese sarà destinato a completare l’allestimento della sala d’attesa della sala prelievi e Cup dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, trasformandola in uno spazio magico di gioco capace di alleviare la paura e la tensione dei piccoli pazienti.
Iscrizioni e Village
È possibile iscriversi online su www.pigiamarun.it/bari o presso la sede LILT di Bari (corso Italia, 187). Donazione minima: 15 euro (5 euro per i bambini fino a 7 anni).
Le iscrizioni saranno possibili anche il giorno stesso, direttamente al Village della Brigata Meccanizzata Pinerolo, allestito all’ingresso del Parco 2 Giugno (viale Einaudi), con 28 stand, palco, spettacoli e attività per grandi e piccoli.
Animazione e partecipazione delle scuole
Ad animare la Run ci saranno i comici Max Boccasile e Carlo Maretti, il dj Michele Ventrella e la Fanfara del Settimo Reggimento Bersaglieri di Altamura, che darà ufficialmente il via alla corsa.
Quest’anno, grazie al progetto “Guadagnare Salute con la LILT”, parteciperanno anche gli studenti di diversi istituti scolastici di Bari e Bitetto.
Patrocini e partner
La Pigiama Run 2025 è patrocinata da Comune di Bari, Regione Puglia, ANCI Puglia, Università di Bari, Asl Bari, Ordine Biologi Puglia e Basilicata e numerosi enti e associazioni. L’organizzazione è in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano.