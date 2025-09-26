Bari, agricoltori in protesta per il crollo del prezzo del grano

BARI – Migliaia di agricoltori del Sud Italia hanno sfilato questa mattina pacificamente sula Bari, chiedendo maggiori tutele per la produzione nazionale di grano, messa in crisi dal calo dei prezzi e dalle massicce importazioni, in particolare dal Canada.

Secondo Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, si tratta di una “tempesta perfetta”: negli ultimi tre anni le quotazioni del grano si sono più che dimezzate, provocando difficoltà a oltre 130 mila aziende agricole. Il corteo ha raggiunto la presidenza della Regione Puglia, simbolo della richiesta di intervento immediato e di un cambio nelle politiche europee sul settore.

Coldiretti denuncia inoltre il rischio di abbandono di 1,2 milioni di ettari coltivati, con conseguenze pesanti per l’economia agricola locale. Lo slogan principale delle bandiere gialle esposto dai manifestanti era: “Difendiamo il grano italiano”. La protesta ha comportato deviazioni e disagi al traffico cittadino fino alle 14.