“Sarah Scazzi – L’altra verità” protagonista dei Lunedì letterari sulla Terrazza dell’IKOS

BARI – Un appuntamento di forte impatto emotivo e civile quello in programma, dalle, presso l’a Bari, per il quarto incontro dei “Lunedì letterari sulla Terrazza dell’IKOS”. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno, nell’Aula Magna dell’associazione.

La serata sarà dedicata alla presentazione del libro “Sarah Scazzi – L’altra verità” (Tarricone Publishing Group) di Aldo Tarricone. Con l’autore dialogheranno Mauro Dal Sogno, conduttore radiotelevisivo e moderatore dell’incontro, e il medico legale Pasquale Bacco, che offrirà un contributo tecnico e umano sul tema.

La presidente dell’Istituto IKOS Ageform, Daniela Poggiolini, ha sottolineato la valenza dell’iniziativa, che si inserisce nello spirito della rassegna: creare occasioni di riflessione e confronto aperto su questioni che interpellano la coscienza civile. L’incontro intende approfondire non solo la verità processuale legata al caso di Sarah Scazzi, ma anche le implicazioni sociali, culturali ed educative di una vicenda che ha segnato l’opinione pubblica italiana.

La rassegna “Lunedì letterari sulla Terrazza dell’IKOS”, promossa dall’Istituto IKOS (accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito), con il patrocinio del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, dell’Associazione Genitori AGE di Fasano e dell’Istituto Universitario Bona Sforza di Bari, nasce per intrecciare cultura, formazione e attualità, trasformando la letteratura in un’esperienza di dialogo condiviso.

Ingresso libero.