Bari, accoltellamento in Piazza Umberto: arrestato un uomo di 31 anni

BARI – La Polizia di Stato ha arrestato un, con precedenti per spaccio, rapina e furto, dopo aver aggredito con un coltello unin Piazza Umberto. L’episodio è avvenuto mentre la vittima era seduta con la compagna su una panchina. L’aggressore ha sferrato un fendente verso la gola, minacciando “…oggi devi morire…”, ma la reazione della vittima ha deviato il colpo alla mano, salvandone la vita.

Gli agenti dei “Falchi” della Squadra Mobile di Bari, presenti in piazza nell’ambito di un servizio di prevenzione, hanno prontamente bloccato e disarmato l’aggressore, evitando conseguenze più gravi.

La vittima è stata trasportata al Policlinico di Bari, dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per una frattura parziale della mano sinistra.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari; eventuali responsabilità penali saranno accertate nel corso del processo, nel contraddittorio tra le parti.