Bari, al via i “Lunedì letterari” sulla Terrazza dell’IKOS con “Le emozioni intelligenti”

BARI – Prende il via lunedì 8 settembre, dalle 19.30 alle 21.30, presso l’, la rassegna culturale. Il primo appuntamento sarà dedicato al volume “Le emozioni intelligenti – Pratiche di cura dell’io” (QUAPEG Edizioni), con l’obiettivo di intrecciare cultura, riflessione e dialogo aperto.

Il libro sarà presentato da tre autorevoli esponenti del mondo accademico e psicologico: Emanuele Isidori, docente di Filosofia, Pedagogia Generale, Sociale e dello Sport all’Università di Roma “Foro Italico”; Maristella Trombetta, docente di Filosofia e Critica delle Arti Visive presso l’Università degli Studi di Bari; e Daniela Poggiolini, psicologa e arteterapeuta, presidente dell’Istituto IKOS Ageform e docente di Comunicazione all’Università Bona Sforza di Bari, esperta nella decodifica dei linguaggi non verbali e simbolici.

La serata sarà condotta dal giornalista Vito Giordano, voce autorevole nel panorama dell’informazione sociale e promotore del confronto tra territorio e istituzioni.

I “Lunedì letterari” nascono come uno spazio di incontro tra cultura, formazione e dialogo, con l’obiettivo di mettere al centro temi che parlano alla vita quotidiana e contribuiscono al benessere personale e collettivo. Ogni appuntamento rappresenta un’occasione per riflettere, confrontarsi e vivere la letteratura come esperienza condivisa.

L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale dell’Istituto IKOS, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si svolge con il patrocinio del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, dell’Associazione Genitori AGE di Fasano e dell’Istituto Universitario Bona Sforza di Bari.

Per informazioni e contatti: Marialessia Antonacci, 080 5212483 – 375 6310548, segreteria2@ikosageform.it