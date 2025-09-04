Molfetta, paura per un arco luminoso pericolante: Vigili del Fuoco intervengono

– Attimi di apprensione ieri sera intorno alle ore 20 a Molfetta, dove una squadra diè intervenuta per mettere in sicurezza le luminarie della festa patronale in programma nei prossimi giorni.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe urtato il palo di sostegno di un grande arco luminoso, spezzandolo in due tronconi rimasti pericolosamente sospesi nel vuoto. La vettura, secondo quanto riferito, si sarebbe poi dileguata.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino a mezzanotte, utilizzando anche l’autoscala, per riportare la struttura in sicurezza e scongiurare rischi per passanti e veicoli.