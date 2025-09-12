Bari, al via “PULSE – Il Battito dell’Innovazione dal Sud” alla Fiera del Levante

BARI – Dal 15 al 20 settembre 2025, ilospiterà, la nuova manifestazione dedicata a startup, PMI, scuole e istituzioni, promossa dain collaborazione con la Fiera del Levante, con il patrocinio della Regione Puglia e di ARTI Puglia.

Sei giorni interamente dedicati all’innovazione e all’imprenditorialità giovanile, con oltre 30 startup e ITS presenti negli stand e un fitto calendario di workshop, incontri e hackathon. L’obiettivo è creare un hub di contaminazione e networking, valorizzando i talenti locali e aprendo canali di confronto internazionali.

Un palinsesto ricco e internazionale

La manifestazione si aprirà lunedì 15 settembre con la cerimonia inaugurale “Opening Pulse”, che vedrà gli interventi di istituzioni e partner tra cui Salvatore Modeo (Presidente The Qube), Luisa Torsi (Presidente CdA ARTI Puglia) e Gianna Elisa Berlingerio (Regione Puglia).

Ogni giornata sarà dedicata a temi specifici: dal ruolo dei venture capital per le startup meridionali, al racconto di storie di successo nazionali e internazionali, fino a workshop su AI, deeptech, EdTech, HR Tech, innovazione culturale e aerospaziale.

Elemento centrale dell’evento sarà l’Open Pulse Hackathon (18-19 settembre), in cui giovani talenti e aziende lavoreranno insieme a sfide reali, applicando metodologie di design thinking e innovazione collaborativa. L’evento culminerà con presentazioni finali e premiazioni.

Tra i panel più attesi, anche “Puglia meets Estonia”, per comprendere come il modello di e-Estonia possa essere adattato al territorio pugliese, e tavole rotonde su TravelTech, AI spiegabile e sviluppo dell’ecosistema regionale.

“Il battito delle idee”

«PULSE vuole essere lo spazio dove il battito delle idee prende forma – spiega Vanessa Coppola, Head of Innovation & Corporate Venturing di The Qube – Non è solo una vetrina, ma un laboratorio vivo di competenze, visioni e opportunità, che dimostra come il Mezzogiorno possa essere protagonista dell’innovazione».

Per consultare il programma completo: https://www.theqube.it/pulse-fiera-del-levante-2025

The Qube

Con sede a Lecce, The Qube è un incubatore certificato d’impresa che supporta startup e PMI innovative nel Mezzogiorno, favorendo accesso a finanza agevolata, percorsi di digitalizzazione e crescita sostenibile, promuovendo reti territoriali, mentorship e opportunità di networking.



