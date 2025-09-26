Bari: arrestato 37enne evaso, fermato con generalità false nel quartiere Carrassi

BARI – Un uomo di 37 anni, ricercato dal settembre 2023, è stato arrestato ieri dagli agenti dellamentre viaggiava in auto insieme alla moglie nel quartiere

L’uomo era destinatario di un avviso di rintraccio per il mancato rientro nel carcere di Lecce dopo un permesso premio di una settimana. Il 37enne doveva scontare circa sette anni di pena per cumulo di condanne precedenti.

Durante il controllo, l’uomo ha esibito documenti falsi, fornendo le generalità del fratello. Solo grazie agli accertamenti incrociati nelle banche dati gli agenti sono risaliti alla sua vera identità. È stato arrestato per evasione e false generalità.

Oltre alla detenzione, gli è stata comminata una sanzione di 5.100 euro per guida senza patente, con fermo del veicolo per tre mesi. Attualmente il 37enne si trova nuovamente in carcere a Lecce.