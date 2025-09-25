Bari, avvisi orali a due giovani per episodi nel quartiere Libertà
BARI - Il Questore di Bari ha emesso due avvisi orali nei confronti di due giovani maggiorenni, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti di Polizia.
I provvedimenti seguono le indagini sui fatti che hanno coinvolto alcuni cittadini stranieri nel quartiere Libertà, tra settembre e ottobre dello scorso anno.
L’iniziativa rientra nelle misure di prevenzione adottate dalla Questura per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione e contrastare episodi di illegalità diffusa.
Tags: Bari CRONACA LOCALE