Bari, avvisi orali a due giovani per episodi nel quartiere Libertà

BARI - Il Questore di Bari ha emesso due avvisi orali nei confronti di due giovani maggiorenni, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti di Polizia.

I provvedimenti seguono le indagini sui fatti che hanno coinvolto alcuni cittadini stranieri nel quartiere Libertà, tra settembre e ottobre dello scorso anno.

L’iniziativa rientra nelle misure di prevenzione adottate dalla Questura per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione e contrastare episodi di illegalità diffusa.

