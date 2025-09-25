Bari si collega con la Global Sumud Flotilla: appuntamento domani, giovedì 26 settembre, alle 19.30 nella chiesa di San Carlo Borromeo

BARI - Domani, giovedì 26 settembre alle ore 19.30, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Bari (quartiere Libertà), si terrà un incontro pubblico con tentativo di videocollegamento con i baresi Tony Lapiccirella e Lorenzo D’Agostino, imbarcati sulla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.

All'incontro parteciperanno Don Angelo Cassano, presidente Libera; Victor Laforgia, consigliere comunale di Bari; Azmi Isriaw, rappresentante comunità palestinese; Lucia Raho, medico coordinatore Cuamm. Modera Maurizio Spaccavento.





L’iniziativa, promossa dalla sede barese di CUAMM – Medici con l’Africa, vuole esprimere solidarietà ai due concittadini impegnati in questo coraggioso atto politico e riaffermare la vocazione internazionale di Bari come città di pace, accoglienza e dialogo tra i popoli.





L’appuntamento sarà l’occasione per manifestare vicinanza e sostegno ai partecipanti della Flotilla, che sta navigando verso il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza, e per ribadire la richiesta di pace e rispetto dei diritti umani nel territorio palestinese.



