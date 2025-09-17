Bari, blitz antimafia: 9 misure cautelari contro il clan Strisciuglio

– Dall’alba di oggi la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di, ritenute appartenenti a un’associazione a delinquere legata al

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda soggetti accusati di traffico e illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Le operazioni sono in corso tra Bari e provincia e hanno impegnato decine di agenti.

Ulteriori dettagli sull’inchiesta saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata nella sede della Procura di Bari.