Dagli olivi della Palestina a quelli della Puglia: a Bitonto il presidente degli olivicoltori palestinesi Fayyadd Abdul Kareem Khader

– Dalla Palestina alla Puglia, unite dal simbolo millenario dell’olivo. Domenica 21 settembre, in Piazza Cattedrale a Bitonto, sarà presente, presidente degli olivicoltori palestinesi, al quale sarà consegnato ilper il suo instancabile impegno nella difesa delle produzioni agricole palestinesi e nella promozione dell’olio d’oliva, prodotto nei territori segnati dalla guerra.

La prima edizione del Premio Ravanas si aprirà alle ore 18.30 con una grande serata-evento, pensata per celebrare l’olivo come simbolo universale di pace e come elemento vitale per l’economia e la sopravvivenza dei popoli. Khader sarà tra i protagonisti della cerimonia di premiazione che assegnerà riconoscimenti anche in altri ambiti: impegno umano e sociale, innovazione tecnologica, imprenditoria olearia, ricerca accademica e impegno politico. A precedere la premiazione, un convegno moderato dal giornalista Enzo Magistà.

Ospiti internazionali e istituzionali

In Piazza Cattedrale interverranno personalità di rilievo del settore olivicolo mondiale come Jaime Lillo e Laajimi Abderraouf, direttore e vicedirettore esecutivo del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), oltre allo stesso Khader.

Il Ministero dell’Agricoltura e la Regione Puglia, enti patrocinatori dell’iniziativa, saranno rappresentati dal sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra e dall’assessore regionale Donato Pentassuglia. Saranno presenti anche Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani, e Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola e di CIA Puglia, insieme a esperti, docenti e ricercatori come Annastella Carrino, Antonio Monte, Salvatore Composeo e Nicola Pice.

La Fondazione Ravanas

Il Premio è promosso dalla Fondazione Pietro Ravanas, istituita ufficialmente nel 2025 grazie all’adesione di importanti realtà cooperative e associative del settore: Italia Olivicola, Oliveti Terra di Bari, Agricoltura Progresso di Terlizzi, Lavorazioni Prodotti Agricoli di Corato, Eurocoop di Ruvo di Puglia, Terra di Olivi e Goccia di Sole di Molfetta, Produttori Olivicoli Bitonto, Cima di Bitonto, oltre a personalità e imprese come Onofrio Spagnoletti-Zeuli e Finoliva Global Service SPA Società Benefit.

La Fondazione, sostenuta da Regione Puglia, CCIAA di Bari e Comune di Bitonto, nasce per rendere omaggio a Pietro Ravanas, innovatore che ha lasciato un segno profondo nell’olivicoltura italiana e mondiale. Senza fini di lucro, si pone l’obiettivo di diffondere la cultura dell’olio di oliva, sostenere ricerca e innovazione, promuovere la cooperazione e lo sviluppo commerciale, educare alla corretta alimentazione e sensibilizzare sul cambiamento climatico. Tra le sue missioni ci sono anche l’avvio di borse di studio e premi, a sostegno delle nuove generazioni.



