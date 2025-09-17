Monte Sant’Angelo, omicidio nella notte: ucciso a colpi di arma da fuoco un 38enne
MONTE SANT’ANGELO – Omicidio nella notte in località Sitizzo, nell’entroterra garganico. La vittima è Leonardo Ricucci, 38 anni, con precedenti penali, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco nei pressi della sua masseria, situata in una zona impervia.
Secondo le prime ricostruzioni, Ricucci sarebbe stato vicino a una delle famiglie coinvolte nella guerra di mafia garganica, un conflitto criminale che insanguina il territorio da quasi mezzo secolo.
Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire dinamica e movente dell’agguato.