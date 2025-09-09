Bari celebra l’82° anniversario della difesa del porto: il sindaco Leccese ricorda il coraggio dei cittadini

BARI – Oggi Bari ha celebrato l’82° anniversario della difesa del porto dall’attacco delle truppe naziste, con una cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, il prefetto Francesco Russo, la sindaca di Bitetto Fiorenza Pascazio e rappresentanti dell’ANPI e delle associazioni antifasciste locali.

Il 9 settembre 1943, subito dopo l’annuncio dell’armistizio, civili, giovani, parte dell’esercito e la Polizia municipale difesero il porto e il centro storico dalla minaccia nazista. Tra i protagonisti vi era il quattordicenne Michele Romito, ricordato oggi con una pietra d’inciampo in largo Maurogiovanni.

Nel suo intervento, il sindaco Leccese ha sottolineato l’importanza storica di quell’episodio per la Resistenza nazionale e ha ringraziato i protagonisti ancora in vita, come Michele Mancini, per il loro contributo al ricordo collettivo.

Le celebrazioni sono proseguite con omaggi ai postelegrafonici e a Pietro Stallone, dirigente sindacale, nel Palazzo ex Poste, a cura di ANPI e SPI (CGIL Pensionati).