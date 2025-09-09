Aerospazio, Puglia motore dell’innovazione: supply chain, competenze e sostenibilità al centro di MECSPE Bari 2025

BARI – Dal 27 al 29 novembre 2025, la Fiera del Levante ospiterà la terza edizione di MECSPE Bari, la manifestazione dedicata all’innovazione manifatturiera nel Centro-Sud. Tra i settori protagonisti, l’aerospazio, in forte crescita a livello nazionale e europeo, con un fatturato italiano nel 2024 di oltre 20 miliardi di euro e investimenti pubblici previsti per più di 7 miliardi entro il 2027.

La Puglia gioca un ruolo strategico: il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) conta oltre 100 imprese, più di 8.000 addetti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, con export in crescita del 15,6% nel 2023. Secondo Giuseppe Acierno, presidente del DTA, le priorità del comparto sono la resilienza della supply chain, la sostenibilità e lo sviluppo delle competenze per colmare lo skill gap.

Le aziende del settore, tra cui Tebis, Campolucci Mechatronics, GROB Italy e Renishaw, confermano le grandi opportunità offerte dal mercato aerospaziale, ma sottolineano anche le criticità legate alla carenza di personale qualificato, alla complessità della supply chain e alla necessità di modelli produttivi più agili e sostenibili.

MECSPE Bari sarà quindi un’occasione per mettere in connessione imprese, innovazione digitale e formazione, con dimostrazioni dal vivo e workshop dedicati. L’edizione proseguirà poi a Bologna dal 4 al 6 marzo 2026 con la fiera nazionale, confermando il ruolo di MECSPE come punto di riferimento per la filiera manifatturiera italiana ed europea, compreso il settore aerospaziale.