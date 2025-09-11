Bari celebra la Giornata Mondiale della Scherma: esibizione di giovani atleti nella sala ex Tesoreria comunale

BARIQuesta mattina, in occasione della, la sala ex Tesoreria comunale si è trasformata in una pedana di gara, ospitando l’esibizione di una decina di giovani atleti che hanno dato prova di tecnica, rapidità e riflessi, elementi distintivi di una disciplina tanto antica quanto affascinante.

I ragazzi si sono sfidati con fioretto, spada e sciabola davanti a un pubblico attento, offrendo uno spettacolo che ha unito sport, tradizione e cultura.

All’evento hanno preso parte anche il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti, e il presidente regionale della Federazione Italiana Scherma (FIS), Roberto Lippolis.

“In occasione della Giornata Mondiale della Scherma – ha dichiarato Leonetti – siamo orgogliosi di aver aperto le porte di Palazzo della Città a uno sport tanto antico quanto nobile. Iniziative come questa valorizzano lo sport, ma anche il patrimonio culturale e sociale della nostra comunità”.

Il presidente Lippolis ha ricordato le origini storiche della scherma a Bari, introdotta nel circuito sportivo cittadino dalla Ginnastica Pro Patria – Ricreatorio Angiulli e dal Circolo Canottieri Barion. Oggi il capoluogo pugliese ospita due importanti realtà: il Club Scherma Bari, fondato nel 1985 e con sede all’Arena della Vittoria, e l’Accademia Scherma Bari, nata nel 2015 e attiva al PalaBalestrazzi. In città i tesserati FIS sono circa 200, inclusi atleti paralimpici non vedenti, ipovedenti e con disabilità cognitivo-relazionali.

La scherma, che in Italia vanta una tradizione prestigiosa, ha regalato al Paese 135 medaglie olimpiche e 350 mondiali, rendendo la FIS una delle federazioni più vincenti al mondo