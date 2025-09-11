A Bitonto debutta IncantEVOle: il Festival dell’Olio Extravergine di Oliva

BITONTO – Il cuore della città si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico dedicato all’olio extravergine di oliva. Dal 19 al 21 settembre arriva a Bitonto la prima edizione di IncantEVOle – Festival dell’Olio Extravergine di Oliva, una tre giorni pensata per celebrare il prodotto simbolo della gastronomia pugliese e le eccellenze agroalimentari legate all’olivicoltura.

L’evento offrirà un itinerario diffuso tra piazze, corti e luoghi storici della città, con un programma che intreccerà degustazioni, showcooking, spettacoli musicali, performance artistiche, trekking e incontri sulla sostenibilità. Accanto ai momenti di festa e intrattenimento, non mancheranno spazi di approfondimento con esperti del settore.

A inaugurare il festival sarà la presentazione della prima Comunità dell’Olio della Puglia, inserita nel progetto nazionale “Città dell’Olio”. Bitonto diventa così il primo comune pugliese a costituire formalmente la propria Comunità dell’Olio, unendo istituzioni, operatori economici e realtà culturali in un percorso partecipativo e innovativo.

Tra gli appuntamenti più attesi, la prima edizione del Premio Ravanas, curato dall’omonima fondazione e dedicato alla memoria di Pierre Ravanas, figura di spicco del settore, con l’obiettivo di premiare l’impegno umano e sociale.

Il festival, che nei prossimi giorni svelerà nel dettaglio il suo ricco calendario, è organizzato dal Comune di Bitonto, con la collaborazione di Cia – Agricoltori Italiani Puglia, Oliveti – Terra di Bari, Fondazione Pietro Ravanas e CLAAI – Unione Provinciale Artigiani e Piccole Imprese.