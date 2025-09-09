Bari, controlli straordinari in centro: identificate 222 persone e arrestati 5 minori

BARI - Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree centrali di Bari, con particolare attenzione a piazza Aldo Moro, piazza Umberto e piazza C. Battisti, zone note per l’aggregazione di cittadini e turisti. Le operazioni si sono concentrate nelle fasce pomeridiane e serali.

Durante i controlli sono state identificate complessivamente 222 persone, di cui 120 straniere e 78 con precedenti di polizia. Sono stati istituiti sette posti di controllo e verificati 30 veicoli; due conducenti sono stati sanzionati per violazioni del Codice della Strada e un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Tre esercizi pubblici sono stati controllati, di cui uno sanzionato.

In merito al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, sono state effettuate due perquisizioni senza esito, mentre un uomo è stato segnalato amministrativamente per possesso di 3,9 grammi di marijuana per uso personale.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale: quattro extracomunitari sono stati accompagnati in Questura per accertamenti; due senegalesi sono stati invitati a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione; un cittadino georgiano irregolare è stato trasferito al C.P.R. di Bari in attesa di espulsione, mentre un cittadino gambiano, inottemperante a un provvedimento di espulsione, è stato denunciato e destinatario di un ordine di allontanamento.

La Polizia Ferroviaria ha arrestato cinque minori stranieri responsabili della rapina di un telefono ai danni di un connazionale, avvenuta sotto minaccia di coltello.

L’attività straordinaria rientra in una progettualità più ampia, predisposta a seguito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e del successivo tavolo tecnico in Questura, mirata alla prevenzione dei reati e al contrasto del degrado urbano nelle aree maggiormente frequentate da cittadini, studenti e turisti.