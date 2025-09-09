Vini e vigneti della Valle d’Itria: visita e degustazione a Locorotondo
LOCOROTONDO – Dopo il successo dello scorso fine settimana, sabato 13 settembre alle ore 17.30 torna l’appuntamento con “Vini e vigneti della Valle d’Itria” presso il Frantoio Sociale in contrada Cupa.
Gli ospiti, accolti dalla famiglia Palmisano, visiteranno un vigneto storico di vitigni autoctoni condotto in regime biologico, guidati dall’esperienza di Pasquale Venerito, ricercatore senior del Centro “Basile Caramia”.
A seguire, la degustazione guidata a cura dell’assaggiatore ONAV Francesco Soleti, per scoprire i profumi e i sapori dei vini della Valle d’Itria.
L’iniziativa rientra nel progetto Agricoltori della Valle d’Itria, volto a promuovere il Mercato Locale degli Agricoltori, uno spazio dedicato a prodotti a km 0: vino, olio, pasta, prodotti da forno, latticini, legumi e frutta secca.
«Proseguono gli incontri per far conoscere le eccellenze del nostro territorio alla comunità e ai tanti turisti presenti» – ha dichiarato Antonio Cardone, presidente di Cantine UPAL.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 348 6284317.