Bari e Monopoli ospitano l’Ayso Orchestra: giovani talenti sul palco con stelle della musica classica

BARI - Dal 18 al 20 settembre, Bari e Monopoli diventeranno il palcoscenico di un evento internazionale dedicato alla musica classica: l’Ayso Orchestra, realtà innovativa e dinamica nel panorama nazionale, ospita un workshop intensivo e una serie di concerti con la partecipazione di tre protagonisti della scena internazionale.

L’iniziativa, diretta da Teresa Satalino, mette in dialogo giovani musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero (Albania, Lituania e Brasile) con eccellenze della musica classica come il violinista russo Boris Garlitsky, il violista Simone Gramaglia e il violoncellista finlandese Martti Rousi.

Il workshop formativo vedrà 35 giovani talenti lavorare fianco a fianco con i maestri, con l’obiettivo di creare un ponte tra nuove generazioni e grande tradizione musicale.

Il programma dei concerti:

Giovedì 18 settembre, ore 20 – Castello Svevo di Bari: Garlitsky, Gramaglia e Rousi eseguiranno il Divertimento Gran Trio K 563 di Mozart. Il concerto sarà seguito da una visita notturna del sito; ingresso con biglietto per il complesso monumentale e concerto.

Venerdì 19 settembre, ore 20.30 – Teatro Kursaal Santalucia, Bari: concerto Dialoghi e contrasti, con esecuzioni di Garlitsky, Rousi e Gramaglia tra Paganini, Čajkovskij e Shostakovich. Ingresso gratuito con prenotazione: Eventbrite.

Sabato 20 settembre, ore 19.30 – Chiesa Amalfitana, Monopoli: replica del concerto Dialoghi e contrasti. Biglietti disponibili online: Apulia Ticket.

Sabato 20 settembre, ore 11 – Castello Svevo, Bari: concerto finale del gruppo Ayso Young Solist, protagonisti della settimana di workshop.

L’evento, sostenuto dal Ministero della Cultura, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Puglia e da partner privati, conferma l’impegno di OrchestrAcademy nella valorizzazione dei giovani talenti e nella diffusione della musica classica di qualità.