“Voci dal territorio”: a Bari il XII Convegno Nazionale dei Giornali delle Pro Loco

BARI – La Fiera del Levante si prepara ad accogliere il XII Convegno Nazionale dei Giornali delle Pro Loco, in programma domenica 21 settembre 2025 a partire dalle ore 9.00 presso il Centro Congressi – Aula 2, Ingresso Monumentale.

Il tema scelto per questa edizione, “Voci dal territorio. La forza dei giornali di comunità”, sottolinea il ruolo centrale delle testate locali nel custodire memoria, tradizioni e identità delle comunità italiane. Un appuntamento che, grazie al coordinamento di UNPLI Puglia e GEPLI, con la collaborazione della Regione Puglia e dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, si conferma punto di riferimento nazionale per il confronto tra operatori dell’informazione territoriale.

«I giornali delle Pro Loco rappresentano un presidio prezioso di cultura e memoria collettiva – sottolineano gli organizzatori – in un’epoca in cui la globalizzazione rischia di appiattire le specificità locali».

Il programma

Dopo la registrazione dei partecipanti alle 9.00, i lavori saranno aperti alle 10.00 dai saluti istituzionali di:

Gaetano Frulli , presidente Nuova Fiera del Levante

Rocco De Franchi , Comunicazione Istituzionale Regione Puglia

Vito Leccese , sindaco di Bari

Maurizio Marangelli , presidente Ordine dei Giornalisti di Puglia

Antonino La Spina , presidente nazionale UNPLI

Luciana Di Bisceglie , Camera di Commercio di Bari

Rocco Lauciello , presidente UNPLI Puglia

Paolo Ribaldone, GEPLI

A moderare sarà la giornalista Tiziana Protopapa.

Alle 11.00 spazio alle relazioni, seguite alle 12.00 dagli interventi dei rappresentanti dei giornali di Pro Loco provenienti da tutta Italia. Le conclusioni sono previste alle 13.00, mentre dalle 13.30 i partecipanti potranno prendere parte a un lunch a buffet e visitare liberamente gli stand della Fiera Campionaria.

Durante la giornata sarà allestita un’esposizione dedicata ai giornali delle Pro Loco, occasione per conoscere e valorizzare le esperienze editoriali che danno voce ai territori.

Informazioni pratiche

Data : domenica 21 settembre 2025

Orario : 9.00 – 13.30

Luogo : Centro Congressi – Aula 2, Ingresso Monumentale, Fiera del Levante (Bari)

Ingresso: gratuito, con registrazione obbligatoria

Il convegno è valido anche per l’acquisizione di crediti formativi per i giornalisti, previa registrazione sulla piattaforma Sigef dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.