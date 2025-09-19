Bari, Giudice di Pace riconosce compensazione pecuniaria per ritardo volo Bari-Vienna
Il collegamento, programmato in partenza alle 20:45 dall’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari, è decollato soltanto alle 01:08 della notte, arrivando a Vienna con un ritardo finale di oltre 4 ore e 17 minuti. Con la sentenza, Ryanair è stata condannata a corrispondere un totale di 500 euro di compensazione, pari a 250 euro per ciascun passeggero.
Il provvedimento assume rilievo anche dal punto di vista interpretativo: il Giudice, richiamando pronunce della Cassazione e del TAR Piemonte, ha ribadito che la compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE 261/2004 ha la funzione di garantire una tutela immediata ed effettiva del passeggero, incompatibile con procedure che ne aggravino tempi e costi.
«Questa sentenza – dichiara il management di ItaliaRimborso – conferma la validità del nostro operato a tutela dei viaggiatori. I diritti dei passeggeri non possono essere ostacolati da cavilli procedurali o tentativi dilatori delle compagnie aeree. I consumatori hanno diritto a un ristoro rapido ed effettivo per i disservizi subiti».
