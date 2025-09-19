Putignano, seconda giornata di Lectorinfabula: dal Mediterraneo alla satira, dalla letteratura ai migranti

PUTIGNANO – Prosegue a Putignano la XXI edizione del Festival Lectorinfabula, organizzato dalla Fondazione Di Vagno, con una seconda giornata ricca di incontri, laboratori e spettacoli che spaziano dalla letteratura per ragazzi alla musica del Mediterraneo, dal reportage giornalistico alla satira sulla guerra e sulla pace.La giornata si apre con gli appuntamenti di Lector Ragazzi. Alle 9.30 nella Sala Barletta della Biblioteca civica, l’illustratrice Emma Lidia Squillari presenta “Le ridarelle”, storia di tre amiche che affrontano le proprie paure. Alle 10.00, nella Sala Laporta, la scrittrice Valentina Misgur racconta “Lo spacciatore di noci”, un mondo futuristico dove la frutta e la verdura sono proibite, e il protagonista William scopre la realtà grazie al nonno Omero.Nel pomeriggio, sempre al Chiostro della Biblioteca civica, due nuovi incontri di Lector Ragazzi a merenda. Alle 17.15, i lettori volontari della biblioteca introdurranno le storie di Ole Könnecke, mentre alle 18.30 sarà protagonista “Niente draghi per Celeste!”, libro vincitore di numerosi premi, che mescola fumetto e illustrazione per affrontare ironicamente le paure dei bambini. Interverrà la consigliera della città Angela Genco, introdotta da Ilaria Tontardini di Hamelin.Satira e CarnevaleAlle 10.00, nella sala lettura della Biblioteca civica, il Centro di satira Librexpression incontra i maestri cartapestai del Carnevale di Putignano, tra cui Marilena Nardi, Marco De Angelis, Kap, Niels Bo Bojesen, Kianoush e Ramses Morales. Alle 17.30, nello stesso contesto, si parlerà di guerra e pace attraverso la satira, con la moderazione del direttore Thierry Vissol.Mediterraneo, America e rotte migratorieLa Scuola di reportage narrativo “Alessandro Leogrande” propone numerosi appuntamenti. Alle 10.00, nel Teatro comunale, il progetto radiofonico Mediterradio racconta le comunità del Mediterraneo con interventi di Vito Bianchi, Annalisa Camilli, Claudio Cappon, Vito Fiorino, Aldo Patruno, Francesco Romito e Patrick Zaki. Alle 11.00, musicisti e autori come Cesare Basile, Antonio Castrignanò, Yasemin Sannino, Ziad Trabelsi e Valerio Corzani dialogano sui suoni e le culture mediterranee.Alle 12.00, Agoradio presenta “Pagina 3 Internazionale”, rassegna stampa curata da Davide Lerner e Cristiana Castellotti. Alle 16.00, laboratorio di videoreportage “Immaginari Meridiani”, guidato da Gianluca Sciannameo, esplora la video-narrazione come pratica etica e politica. Alle 19.00, la giornalista Annalisa Camilli affronta il tema dei migranti lungo la Rotta Balcanica, dialogando con Ludovico Fontana, Christian Elia e Fabiana Martini.Altri appuntamenti culturaliAlle 15.30, nell’ex Macello, il workshop Mediterraneo plurale unisce musica e sensibilità di Ziad Trabelsi (oud), Yasemin Sannino (voce), Cesare Basile (chitarra) e Antonio Castrignanò (tamburello). Alle 22.30, nel Chiostro della Biblioteca civica, il podcast “Lo strumento è casa mia” celebra l’Italia musicale, dal tamburello salentino alla chitarra siciliana.Alle 17.00, nella Sala Barletta, “Il sentiero dei dieci” di Davide Lerner racconta la vita tra Israele e Gaza; alle 18.00, nella Sala Laporta, Raffaella Baritono e Mario Del Pero affrontano l’America contemporanea con Anna Maria Giordano. Alle 19.30, nel Giardino pensile del Museo civico, Vito Bianchi racconta l’epopea di Gengis Khan, mentre alle 20.00 Vito Fiorino narra la tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Alle 20.30, Lina Al Bitar dialoga con Franco Caprio su guerra, migrazione e identità.Alle 21.30, nel Teatro comunale, protagonisti di TV Talk discutono del panorama televisivo italiano oltre Pippo Baudo, con Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Giorgio Simonelli e l’intervento del giornalista Darwin Pastorin.MostreFino al 18 ottobre, nel Chiostro della Biblioteca civica, sarà visitabile la mostra DULCE BELLUM INEXPERTIS. SULLA GUERRA E SULLA PACE, dodici vignettisti esplorano passato, presente e futuro militarizzato con ironia e critica.Il programma completo è consultabile su www.lectorinfabula.eu.