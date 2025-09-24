Bari, giunta approva il progetto dell’APS Io Valgo - AIS senzabarriere per la ex Masseria Borracci

BARI - La ex Masseria Borracci diventerà una masseria didattica e centro di formazione per ragazzi e ragazze con disabilità.

Su proposta dell’assessore con delega al Patrimonio, Nicola Grasso, la giunta comunale ha approvato la delibera che autorizza la locazione del compendio immobiliare comunale “ex Masseria Borracci” (in via Ottavio Tupputi, a Mungivacca) in favore dell’APS Io Valgo - AIS senzabarriere, che realizzerà una masseria didattica con un centro di formazione continua rivolto a ragazze e ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali.

Il provvedimento prevede che siano a carico dell’associazione individuata gli oneri di progettazione e realizzazione dei lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e realizzazione dei nuovi spazi all’interno del compendio immobiliare, attualmente in condizioni di degrado, previa acquisizione dei pareri, provvedimenti e atti propedeutici rilasciati dalle amministrazioni e dagli uffici coinvolti.

La durata della concessione è di 30 anni e non prevede una procedura di evidenza pubblica, poiché si tratta di un immobile da sottoporre a ingenti interventi di riqualificazione. Il canone di locazione, stabilito in € 35.415 annui, sarà compensato, fino alla concorrenza, dalle spese sostenute per i lavori di riqualificazione, quantificate in € 1.039.051,73, in applicazione del “Regolamento per l’utilizzazione dei beni immobili, terreni e fabbricati di proprietà comunale”.

Nicola Grasso commenta:

“Il recupero della Masseria Borracci, che da anni appare come un edificio in rovina all’ingresso della città sulla Statale 100, è un progetto di cui andiamo particolarmente fieri, perché coniuga finalità sociali con un importante intervento di recupero fisico e funzionale di un bene vincolato dalle grandi potenzialità. Al termine dei lavori sarà un punto di riferimento per ragazzi e ragazze con disabilità e bisogni speciali, che saranno avviati ad attività professionalizzanti nel campo della ristorazione e della degustazione, ad esempio con il corso ‘Sommelier astemio’.”

Il progetto di recupero

Il compendio ex Masseria Borracci è costituito da un fabbricato su due piani, con scala esterna di accesso, vani con coperture voltate (a botte e a padiglione), per una superficie utile di circa 140 mq per piano, inserito in un lotto di circa 7.654 mq, recintato e accessibile da via Tupputi, lungo la S.S. 100.

La proposta progettuale prevede:

demolizione di tettoie e volumi posticci per restituire il decoro originario;

recupero funzionale dei vani con cucine, sale degustazione e servizi al piano terra;

primo piano adibito ad accoglienza, sala riunioni e uffici;

consolidamento strutturale delle parti lesionate, rifacimento intonaci interni ed esterni, pulizia delle pietre a faccia vista, montaggio infissi e pavimentazioni;

realizzazione ex novo di impianti elettrici, idrici, fognanti e di climatizzazione.

Un’aula didattica di circa 140 mq sarà costruita con struttura lignea e ampie vetrate, completa di impianti e servizi, per consentire lo svolgimento sicuro delle attività dei ragazzi.

Le aree esterne saranno destinate a vigna didattica, frutteto, oliveto e parcheggio, nel rispetto della normativa per interventi di interesse pubblico e di servizio sociale.