Chieti, Cultura e Arte al Museo Barbella: Premio Irdidestinazionearte e Mostra d’Arte Contemporanea

CHIETI - Il Museo Barbella di Chieti ospiterà il prossimoil prestigioso, dedicato alla cultura e al sociale. L’evento sarà arricchito dal concerto del duo, e sarà presieduto dal noto critico letterario e d’arte

Il comitato scientifico del premio ha segnalato numerose personalità meritevoli di riconoscimento, tra cui: Antonio Di Giosafat, Francesco Marchesani, Daniela Burgassi, Antonella D’Arezzo, Edoardo Petti, Claudio Di Donato, Angelo Di Nardo, Daniela Torto, Francesco Proietto, Alessandra Renzetti, Antonia Ciccarelli, Elisa Petrongolo, Carmine Di Giovanni, Jenny Caballero Savasta, Antonella Di Cola, Connie Strizzi, Angela Polidoro, Stefano Cutilli, Claudia Di Crescenzo, Bruno Candeloro, Alessio D’Angelo, Massimo Di Moia, Federico Orlando e Annalisa Piermattei.

In concomitanza con la premiazione, sarà inaugurata la mostra di Umberto Candeloro, noto come Bruno, pittore autodidatta. Fin da bambino ha mostrato una grande passione per il disegno, esplorando tempera, acquerello e olio, e studiando con curiosità i grandi maestri del passato. La pittura è diventata per lui una compagna di vita, capace di trasformare una tela bianca in una vera e propria creatura.

Accanto a Bruno espone Alessio D’Angelo, conosciuto come Slimer, nato a Penne nel 1985. Artista e tatuatore, gestisce da dieci anni il suo studio a Elice e ha contribuito a introdurre l’arte del tatuaggio nel suo territorio. Autodidatta, Slimer esplora tecniche differenti, dalla pittura a olio alla pittura su legno, dal disegno a penna Bic alle tecniche miste, privilegiando sempre una creatività libera e senza vincoli. La sua arte nasce dalla volontà di stimolare e scuotere la mente dell’osservatore, lontano dagli ambienti accademici e dalle convenzioni.

La mostra rimarrà aperta fino al 12 ottobre, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare le opere dei due artisti e di immergersi in un’esperienza culturale e artistica unica.