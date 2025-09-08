Bari, inaugurato il nuovo terminal bus FS Park a Bari Centrale: oltre 147mila transiti previsti ogni anno

BARI – Da oggi è operativo il nuovo, pensato per accogliere le corse extraurbane e migliorare la qualità della mobilità nel capoluogo pugliese. La struttura, realizzata da(società controllata di FS Sistemi Urbani), potrà gestire oltree rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del trasporto pubblico, con particolare attenzione a

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, il sindaco di Bari, Vito Leccese, l’assessore comunale alla Mobilità, Domenico Scaramuzzi, l’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Matteo Colamussi, e l’amministratore delegato di FS Park, Andrea Destro.

Il parcheggio, attivo H24, si estende su 9.000 metri quadri e offre 19 stalli per la sosta dei bus: dieci destinati al carico e scarico passeggeri, uno riservato al solo drop off, e otto per la sosta prolungata. All’interno sono disponibili biglietteria, sala d’attesa, punti informativi, vending machine, servizi igienici e uno spazio dedicato agli autisti.

Particolare attenzione è stata data alla tecnologia: il terminal è dotato di sistemi automatici di accesso con lettura targhe e keycard, oltre a pannelli informativi a messaggio variabile per comunicare in tempo reale arrivi e partenze.

Il nuovo hub sarà utilizzato da vettori privati nazionali e internazionali, ma anche dalle aziende del trasporto pubblico locale come Ferrovie del Sud Est, COTRAP e FAL, grazie al contributo della Regione Puglia.

L’investimento complessivo dei lavori, eseguiti da Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane), ammonta a quasi 7 milioni di euro, cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Con l’apertura di FS Park, Bari si dota di una struttura moderna, funzionale e accogliente che migliorerà la fruibilità degli spazi urbani e la connessione tra città, regione e destinazioni nazionali e internazionali.