Donne di Puglia: leadership, innovazione e parità al centro dell’incontro
BARI - In Puglia cresce una rete di donne che guidano imprese, istituzioni, enti di ricerca e che operano nel mondo della cultura, con la capacità di generare un cambiamento concreto e delineare nuove prospettive di sviluppo. “Donne di Puglia” nasce come spazio di confronto per valorizzare il talento e la leadership femminile, affrontare le sfide legate alla parità di genere e aprire nuove visioni per l’economia, la società e la cultura.
L’appuntamento, che si terrà venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Fiera del Levante di Bari (Sala 2), offrirà testimonianze di donne che hanno saputo trasformare le proprie competenze in motore di innovazione, rappresentanza e cambiamento, contribuendo a rendere la Puglia un territorio sempre più dinamico e inclusivo.
Le relatrici confermate
-
Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
-
Luciana Coluccello, Giornalista, TV reporter
-
Filomena D’Antini, Consigliera Nazionale di Parità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
-
Luciana Di Bisceglie, Presidente Unioncamere Puglia
-
Gabriella Genisi, Scrittrice
-
Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria
-
Maddalena Mazzitelli, Direttore responsabile Gruppo Media Telebari e Radio Bari
-
Laura Ruggiero, Presidente e AD FAVER
-
Luisa Torsi, Presidente Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione
-
Mariangela Tragni, Presidente BCC Alta Murgia
A moderare l’incontro sarà Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore.
L’iniziativa si propone come un’occasione di dialogo e di ispirazione collettiva: un mosaico di esperienze diverse che, insieme, raccontano la Puglia come laboratorio di innovazione e inclusione.