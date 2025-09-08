Donne di Puglia: leadership, innovazione e parità al centro dell’incontro

Pubblicato:


BARI - In Puglia cresce una rete di donne che guidano imprese, istituzioni, enti di ricerca e che operano nel mondo della cultura, con la capacità di generare un cambiamento concreto e delineare nuove prospettive di sviluppo. “Donne di Puglia” nasce come spazio di confronto per valorizzare il talento e la leadership femminile, affrontare le sfide legate alla parità di genere e aprire nuove visioni per l’economia, la società e la cultura.

L’appuntamento, che si terrà venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Fiera del Levante di Bari (Sala 2), offrirà testimonianze di donne che hanno saputo trasformare le proprie competenze in motore di innovazione, rappresentanza e cambiamento, contribuendo a rendere la Puglia un territorio sempre più dinamico e inclusivo.

Le relatrici confermate

  • Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

  • Luciana Coluccello, Giornalista, TV reporter

  • Filomena D’Antini, Consigliera Nazionale di Parità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

  • Luciana Di Bisceglie, Presidente Unioncamere Puglia

  • Gabriella Genisi, Scrittrice

  • Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria

  • Maddalena Mazzitelli, Direttore responsabile Gruppo Media Telebari e Radio Bari

  • Laura Ruggiero, Presidente e AD FAVER

  • Luisa Torsi, Presidente Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione

  • Mariangela Tragni, Presidente BCC Alta Murgia

A moderare l’incontro sarà Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore.

L’iniziativa si propone come un’occasione di dialogo e di ispirazione collettiva: un mosaico di esperienze diverse che, insieme, raccontano la Puglia come laboratorio di innovazione e inclusione.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post