Donne di Puglia: leadership, innovazione e parità al centro dell’incontro

BARI - In Puglia cresce una rete di donne che guidano imprese, istituzioni, enti di ricerca e che operano nel mondo della cultura, con la capacità di generare un cambiamento concreto e delineare nuove prospettive di sviluppo.nasce come spazio di confronto per valorizzare il talento e la leadership femminile, affrontare le sfide legate alla parità di genere e aprire nuove visioni per l’economia, la società e la cultura.

L’appuntamento, che si terrà venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Fiera del Levante di Bari (Sala 2), offrirà testimonianze di donne che hanno saputo trasformare le proprie competenze in motore di innovazione, rappresentanza e cambiamento, contribuendo a rendere la Puglia un territorio sempre più dinamico e inclusivo.

Le relatrici confermate

Loredana Capone , Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Luciana Coluccello , Giornalista, TV reporter

Filomena D’Antini , Consigliera Nazionale di Parità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Luciana Di Bisceglie , Presidente Unioncamere Puglia

Gabriella Genisi , Scrittrice

Marina Lalli , Presidente Federturismo Confindustria

Maddalena Mazzitelli , Direttore responsabile Gruppo Media Telebari e Radio Bari

Laura Ruggiero , Presidente e AD FAVER

Luisa Torsi , Presidente Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione

Mariangela Tragni, Presidente BCC Alta Murgia

A moderare l’incontro sarà Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore.

L’iniziativa si propone come un’occasione di dialogo e di ispirazione collettiva: un mosaico di esperienze diverse che, insieme, raccontano la Puglia come laboratorio di innovazione e inclusione.