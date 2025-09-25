Bari, inchiesta sulle case popolari: mazzette e favori in cambio di alloggi. Quattro indagati

BARI –in cambio di appartamenti popolari. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su presunti episodi dilegati all’assegnazione di alcuni alloggi di proprietà dell’

I fatti risalgono al 2017. In origine erano coinvolte cinque persone, tra cui due funzionari dell’ente, ma uno di loro è nel frattempo deceduto. Il procedimento prosegue nei confronti degli altri quattro.

Tre gli episodi contestati. Nel primo, il funzionario poi deceduto avrebbe indotto due rappresentanti dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio a versare tra i 3 e i 4mila euro, oltre a garantire un’assunzione alla figlia, in cambio della possibilità di subentrare in un alloggio in via Orazio Flacco. Nel secondo caso lo stesso funzionario, insieme a un’86enne residente al quartiere Stanic, avrebbe chiesto una somma di denaro per favorire lo scambio di abitazione.

Il terzo episodio coinvolge un altro ex funzionario Arca e una 73enne del quartiere San Paolo: secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe favorito l’assegnazione dell’alloggio popolare in cambio di una cifra tra i 10 e i 15mila euro.

L’Arca Puglia risulta parte offesa e potrà costituirsi parte civile nel processo.