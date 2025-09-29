Bari, insulti e minacce a Fabio Romito: il gruppo consiliare condanna il commento d’odio

BARI – «Perché non ti impicchi cretino». È il gravissimo messaggio comparso sotto un post Facebook e indirizzato al coordinatore delle opposizioni. Un commento d’odio che ha suscitato la dura condanna del, che ha espresso piena solidarietà al consigliere comunale.

«Un messaggio del genere – ha sottolineato il capogruppo Carlo Patruno – oltrepassa ogni limite del confronto politico e civile e si configura come un inaccettabile incitamento alla violenza. Non si tratta infatti di una semplice offesa, ma dell’ennesimo segnale preoccupante di un clima di odio alimentato da alcuni esponenti del centrosinistra pugliese».

Patruno ha inoltre ricordato «gli episodi di esclusione istituzionale verificatisi a Bitetto e in altri comuni della regione», definendoli una conferma del clima teso e divisivo.

Il gruppo consiliare ha quindi ribadito il proprio sostegno a Romito: «Al consigliere Fabio Romito – conclude Patruno – esprimiamo piena solidarietà e vicinanza, sicuri che simili attacchi non riusciranno né a piegarne l’impegno, né a fermarne la determinazione. Allo stesso modo, noi consiglieri continueremo a svolgere con serietà e coraggio il nostro dovere, senza lasciarci intimidire, nell’interesse esclusivo dei cittadini baresi».