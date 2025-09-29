Bari, presentata la stagione 2025/2026 del Teatro Bravò: tra tradizione, musica e nuove produzioni

– È stata presentata ieri, nel corso di una conferenza stampa, la stagione 2025/2026 deldi Bari, diretta da. Il cartellone, ricco e variegato, propone spettacoli di teatro, musica e cabaret, produzioni locali e nazionali, oltre a laboratori di recitazione e scrittura.

A inaugurare la stagione saranno ancora una volta Pupetta e le Battagliere, “padroni di casa” del Bravò, che dal prossimo weekend porteranno in scena Una seconda possibilità, spettacolo riproposto a grande richiesta. Durante le festività natalizie, invece, debutterà la nuova commedia Il salotto della contessa.

Ampio spazio anche alle rassegne: l’associazione Echo Events, diretta da Donato Sasso, curerà “Musica e risate”, sette appuntamenti da ottobre a febbraio con artisti come Salvatore Gisonna (9 ottobre), la Compagnia degli Amici (11 novembre), i Gospel Singer (4 dicembre), Gianni Cinelli (15 gennaio) e Tommy Terrafino (26 febbraio).

Dal 24 ottobre torna anche “Teatro.off”, rassegna dedicata alle compagnie emergenti, organizzata dall’associazione La Buatta di Mariapia Autorino. Tra i titoli in cartellone Amore e Psiche di Daria Paoletta e Borderline di Lara Gallo.

Non mancano le produzioni teatrali: il 16 ottobre la compagnia Teatrino della Colonna porterà in scena Artemisia Gentileschi – Ritratto a due anime, mentre la Compagnia Ariete sarà protagonista di novembre con Il processo del caso, la legge è uguale per tutti. Dal 29 novembre tornerà anche la Compagnia degli Amici con Vado, vengo, torno da mamma – La fine, mentre l’8 dicembre il palco sarà dedicato ai più piccoli con E il lupo non c’è più.

La stagione si arricchirà inoltre con la rassegna di teatro contemporaneo curata da Alfredo Vasco e con gli spettacoli musicali del maestro Scarola.

Tre i laboratori in programma: Far ridere è una cosa seria con Fabiano Marti, un corso di recitazione diretto da Renzo Deandri e un laboratorio di lettura e scrittura per ragazzi condotto dalla scrittrice Lucia Schiralli.

📍 Teatro Bravò, Strada Stoppelli 18 – Bari

📞 Info: 329 1629387