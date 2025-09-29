Conversano: approvata all’unanimità la delibera per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per il conferimento del premio Nobel ai bambini di Gaza

Il Consiglio comunale di Conversano ha approvato all’unanimità una proposta di delibera che prevede la richiesta formale al Governo italiano, al Parlamento europeo e alla Città metropolitana di riconoscere lo Stato di Palestina. Il Consiglio comunale ha inoltre espresso la ferma richiesta dell’immediata cessazione del fuoco nella Striscia di Gaza, nonché la fine delle violenze e delle colonizzazioni nei territori della Cisgiordania. Tra i punti della delibera, vi è la richiesta di sospendere la vendita di armi e gli accordi di cooperazione militare con il Governo israeliano. Il Consiglio comunale di Conversano ha aderito ufficialmente all’iniziativa promossa dall’associazione “L’Isola che non c’è” per il conferimento del Premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza. «Un gesto simbolico ma profondamente significativo- spiega il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio- che vuole accendere i riflettori sulla sofferenza dei più piccoli e sulla necessità di proteggere la loro infanzia da ogni forma di violenza e privazione. Desidero ringraziare sentitamente tutti i membri del Consiglio comunale per la collaborazione, la responsabilità e la sensibilità.