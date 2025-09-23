Taranto, al MArTA la mostra “Archè, il principio e l’acqua”

TARANTO – Venerdì 26 settembre, all’interno dell’ex Convento degli Alcantarini, sede del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA), sarà inaugurata la mostra “Archè, il principio e l’acqua”, nell’ambito della 64^ edizione del Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia. All’evento parteciperanno studiosi, ricercatori e il Direttore Generale della Direzione Generale Musei, prof. Massimo Osanna.

La mostra, curata da Stella Falzone, direttrice del MArTA, si propone di raccontare il ruolo dell’acqua nella vita quotidiana delle genti che hanno abitato il territorio tarantino sin dall’antichità. L’esposizione intende illustrare, attraverso reperti inediti provenienti dai depositi del museo, i diversi usi dell’acqua e le forme dei vasi ad essa legati, in un percorso diacronico che abbraccia epoche dall’antica Grecia fino al periodo medievale e moderno.

“Nello scenario contemporaneo, dove emergono con sempre maggiore evidenza gli effetti del cambiamento climatico e la necessità di un uso equo delle risorse idriche, occorre ripartire dalle origini – spiega la direttrice Falzone –. Il termine Archè, scelto come titolo della mostra, richiama il principio di tutto caro alla filosofia greca. Il progetto nasce per offrire al pubblico narrazioni tematiche diverse e approfondimenti sulle pratiche legate all’acqua, con reperti che fino ad oggi sono rimasti nei depositi del museo”.

Per la stampa, l’accesso all’esposizione sarà consentito alle ore 19.00, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista per le ore 20.00. Per l’occasione, il museo rimarrà aperto fino alle 23.30. Gli operatori dei media sono invitati ad accreditarsi inviando nome, cognome e testata giornalistica a marta.comunicazione@cultura.gov.it