Bari, M5S organizza flash mob per la Giornata Internazionale della Pace

BARI – Unsarà lanciato dal Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Bari sabato 20 settembre, alla vigilia della Giornata Internazionale della Pace, con una partire dalle 18:00.

All’iniziativa parteciperà come ospite d’eccezione Nabil Salameh, giornalista, scrittore e cantautore palestinese, che offrirà la sua testimonianza diretta. A seguire si terrà un dibattito moderato da Stefania Girone, con interventi dell’eurodeputato Mario Furore, dei deputati Leonardo Donno, Patty L’Abbate e Gianmauro Dell’Olio, della consigliera metropolitana Maria La Ghezza, dell’assessore comunale Nicola Grasso e del consigliere comunale Italo Carelli.

Contributi significativi arriveranno anche dalla Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata con Taysir Hasan, dal Comitato per la Pace di Terra di Bari con Licia Positò, e da AVS con Gano Cataldo.

“La Giornata Internazionale per la Pace non è solo una ricorrenza simbolica – ha dichiarato Stefania Girone – ma un richiamo globale all’azione e alla riflessione. Con questa iniziativa vogliamo promuovere la cultura della pace come dialogo, tolleranza e giustizia sociale, ricordando l’urgenza di porre fine ai conflitti e ispirare azioni concrete per un futuro pacifico”.

Il flash mob e il dibattito si inseriscono nel più ampio calendario di iniziative promosse in Italia e nel mondo in occasione della Giornata Internazionale della Pace, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 21 settembre.