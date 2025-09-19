Incidente sulla statale 16 a Polignano: camion e furgone coinvolti

– Unsi è verificato poco prima delle 11.30 sulla statale 16, all’altezza di Polignano a Mare. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Il camion si è piegato su un lato, terminando la corsa contro il guardrail, mentre il furgone, che trasportava pesce, ha perso gran parte del carico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e gli operatori Anas. I vigili del fuoco, in azione con due squadre e una quindicina di unità, hanno impiegato oltre un’ora per estrarre dalle lamiere l’autista del camion, un 35enne trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, ma in buone condizioni. L’altro autista, un 42enne, ha rifiutato il trasporto in ospedale nonostante la gravità del caso.

Le operazioni sono state complicate dallo sversamento di gasolio sul manto stradale. La carreggiata è tuttora chiusa al traffico in direzione nord, mentre la polizia locale di Polignano cura i rilievi.