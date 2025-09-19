Carmiano, truffa ai danni di un’anziana: finto carabiniere porta via i gioielli

– Una donna di 83 anni è stata truffata nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre nella propria abitazione di, a Carmiano, da un uomo che si è spacciato per il comandante dei Carabinieri. Il truffatore l’avrebbe convinta a consegnare tutti i suoi gioielli d’oro, sostenendo che servissero per pagare il riscatto della nuora, altrimenti rischiava l’arresto per un presunto grave reato.

Il raggiro sarebbe durato pochi minuti: l’anziana ha prima ricevuto una telefonata sul cellulare e poco dopo l’uomo si è presentato a casa, convincendola a consegnare i gioielli. Probabilmente aiutato da un complice, il truffatore è poi fuggito. La vittima si è accorta della truffa solo dopo alcune ore, all’arrivo dei familiari, e ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale, che indagano per risalire all’autore del gesto.

Non si tratta del primo episodio a Carmiano. Ad agosto due fratelli anziani erano stati truffati con modalità simili: due malviventi si erano spacciati per un agente della polizia locale e per un operatore della rete gas, sottraendo gioielli e denaro per un valore di circa mille euro. I carabinieri continuano le campagne di informazione per prevenire questi raggiri ai danni degli anziani.