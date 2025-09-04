Bari, muore bimbo di 3 anni per meningite

BARI – Tragedia questa mattina all’alba. Un bimbo di appena tre anni è morto a causa di una meningite fulminante.

I genitori si erano presentati al Pronto soccorso di Taranto dopo aver notato le condizioni critiche del piccolo. I medici, compresa subito la gravità del quadro clinico, avevano disposto l’immediato trasferimento al Pediatrico di Bari, dove però ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta, dopo la denuncia presentata dai familiari. Nelle prossime ore un medico legale effettuerà l’ispezione cadaverica sul corpo del bambino.