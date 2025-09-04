Bari-New York, raddoppiano i voli Neos: due frequenze settimanali fino a ottobre

BARI – Buone notizie per chi sogna un collegamento diretto tra Puglia e Stati Uniti. Il volo diretto, operato da, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, avrà due frequenze a settimana. L’annuncio è stato dato dal presidente di, Antonio Maria Vasile, confermando la collaborazione con il vettore e il successo del collegamento avviato a giugno scorso.

«La scommessa è stata vinta – ha dichiarato Vasile – con un indice di riempimento medio di oltre il 90% e nei periodi di picco si è toccato addirittura il 94%. Il futuro? Raddoppieremo le frequenze e stiamo lavorando per ampliare il periodo del collegamento a partire da aprile».

Per il momento, il volo, operato con un Boeing 787-9oo Dreamliner da 355 posti, sarà attivo fino al 15 ottobre, con circa 40 decolli programmati. Gli operatori hanno organizzato le partenze sfruttando lo slot del mercoledì (con ritorno dagli Usa il martedì), permettendo di proporre pacchetti vacanza di 7 o 14 giorni.

«L’obiettivo – aggiunge Vasile – è introdurre un’altra frequenza settimanale per consentire soggiorni fino a dieci giorni. L’idea è offrire voli mercoledì e venerdì. Il bacino di utenza è ampio: abbiamo già registrato un flusso significativo di passeggeri in arrivo dagli Stati Uniti, supportato da una promozione mirata».

Per il 2026, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Neos pianificano un fam trip rivolto a tour operator e agenzie di viaggio statunitensi. L’obiettivo è far conoscere le eccellenze pugliesi e lucane, con particolare attenzione a enogastronomia, arte e natura, per sviluppare nuovi pacchetti turistici.