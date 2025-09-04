Bari, muore in ospedale e le rubano due fedi: la denuncia dell’attrice Luigia Caringella

BARI – Muore in ospedale e spariscono le sue fedi. È accaduto nei giorni a ridosso di Ferragosto al, dove una donna di 82 anni è deceduta dopo un delicato intervento alla milza.

Durante il ricovero, secondo quanto denunciato dalla famiglia, sono scomparse due fedi in oro giallo e bianco, appartenenti all’anziana. A rendere pubblico l’accaduto è stata la nipote della vittima, Luigia Caringella, attrice e volto noto del programma comico Mudù.

La donna ha raccontato la vicenda sui social e sporto denuncia alle autorità competenti, chiedendo chiarezza sull’episodio.