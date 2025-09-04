Torre a Mare, auto precipita dalla scogliera: muore una donna

BARI – Tragedia questa mattina a, dove un’auto è precipitata dalla scogliera nei pressi della. Alla guida c’era una donna che ha perso la vita nell’impatto: per lei i soccorsi sono stati inutili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, che hanno transennato l’area per consentire le operazioni di recupero del mezzo e della vittima.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente: gli investigatori stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica e capire se si sia trattato di un malore, di una manovra errata o di altre circostanze.