Bari, Nugnes inaugura la prima boutique con il progetto “Murattiani”

BARI – Venerdì 19 settembre il civico 32 di via Nicolò Putignani ha ospitato il primo evento dia Bari, trasformando la boutique in un’esperienza di moda, design contemporaneo e lifestyle mediterraneo. L’iniziativa segna l’inizio del dialogo del brand con la città e con il quartiere Murattiano, dove Nugnes ha scelto di radicarsi.

Le nuove boutique di via Putignani 26, 32, 45 e via Melo da Bari 91 rappresentano tappe importanti di un percorso che unisce moda, design e cultura, in dialogo con il contesto urbano e con la tradizione della città.

Per celebrare l’apertura, il brand ha presentato “Murattiani”, un progetto site-specific realizzato con i designer Finemateria, Gianluca Sigismondi e Stefano Bassan. Le installazioni in vetrina richiamano il quartiere Murattiano: sagome specchianti evocano la pianta ortogonale del Borgo Murattiano, mentre volumi morbidi in poliuretano espanso simboleggiano accoglienza e calore. L’incontro tra rigore urbano e ospitalità mediterranea riflette la filosofia di Nugnes, che concepisce il retail come esperienza di relazione e dialogo con il pubblico.

L’atmosfera dell’evento è stata arricchita dal set dei dj Picca & Mars, dal cocktail party a cura di Hagakure e dai vini delle Cantine San Marzano, creando un’esperienza sensoriale completa.

«Per noi l’ospitalità non è un dettaglio, ma il cuore del nostro lavoro – ha dichiarato Beppe Nugnes. – Aprire a Bari significa portare qui un modo di intendere il retail come casa aperta, dove moda, cultura e design dialogano con le persone».

Presenti all’evento anche designer e rappresentanti di Finemateria, che hanno accompagnato i visitatori in un percorso tra le installazioni, testimoniando il legame tra il brand e la città e sottolineando il valore di un approccio mediterraneo alla moda e al design.